Galatasaray transfer haberleri | Kamil Jozwiak ve Jakup Moder için açıklama!

Galatasaray'ın transferdeki iki hedefi Kamil Jozwiak ve Jakup Moder ile ilgili Lech Poznan Teknik Direktörü Dariusz Zuraw'dan sıcak bir açıklama geldi.

Zuraw, Jozwiak'ın takımdan ayrılacağını söylerken, Moder'in ise gönderilmeyeceğini ifade etti.

"Kamil Jozwiak ayrılacak"

Polonya basınına röportaj veren teknik adam, "Transferlerle ilgili konuşmayı çok sevmem ancak oyuncularımıza olan ilginin farkındayım. Kamil Jozwiak ve Robert Gumny ayrılacak gibi ancak bu bizim için sürpriz değil, uzun süredir onlar için görüşmeler yapılıyordu. Bu iki ismin dışında, bu yaz herhangi bir oyuncunun ayrılmasını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamil Jozwiak, geçen sezonu 35 lig maçında 8 gol 4 asistle geçirdi. Her iki kanatta da görev yapabilen, özellikle sürati, tekniği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken genç oyuncunun peşinde Premier Lig'den de takımların olduğu konuşuluyor.

Jakub Moder: "Hayalim Polonya Şampiyonluğu yaşamak"

Jakub Moder de takımının yeni sezon açılışında açıklamada bulundu.

21 yaşındaki Polonyalı futbolcu, "Takım olarak çok uyumluyuz ve geçen sezon da tam olarak böyleydik. Tüm takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Hayalim Polonya Şampiyonluğu yaşamak Polonya Kupası'nı kazanmak. Atmosferimiz harika, birlikte iyi çalışıyoruz ve sanırım artık ligde de aynı hedefte olacağız" sözlerini kullanarak açıkça takımdan ayrılmayacağına yönelik izlenim verdi.

1999 doğumlu Moder, orta sahanın ortasında hem ofansif hem de defansif oynayabiliyor.

Wesley Sneijder'in Ajax Formasıyla En İyi Golleri