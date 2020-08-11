Galatasaray transfer haberleri | Mehmet Ekici bombası! İlk görüşme...

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici'yi gündemine aldı.

Aspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe forması altında sadece 13 maça çıktı. Oynadığı birçok mücadelede göz dolduran ve özellikle duran toplardaki başarı sağlayan Mehmet Ekici'den Fenerbahçe bir türlü yararlanamamıştı.

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