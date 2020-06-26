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26.06.2020 - 08:44 | | FANATİK

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Babel'e talip çıktı

Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi. Fatih Terim’in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Ryan Babel için Rus ekibi Zenit devreye girdi.

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Galatasaray, sezon başında transfer ettiği Ryan Babel’i devre arasında Ajax’a kiralamıştı. Fatih Terim’in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Hollandalı yıldız için teklifler bekleniyor.

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Babele talip çıktı

Rus devi Zenit, tecrübeli oyuncu ile ilgilenen takımlardan biri. Mavi-Beyazlılar’ın, Cim Bom ile temas kurarak Babel’le ilgili şartları sorduğu öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu devre arasında kiralandığı Ajax'ta ise 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı.

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