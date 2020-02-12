Galatasaray transfer haberleri | Seri'nin yerine Mert Hakan

Jean Michael Seri'nin kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacak olan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlayacak.

Seri'den 3 yaş genç olan 1994 doğumlu Mert Hakan, Sivasspor'la sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda bonservisi elinde Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Lemina ile devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların A Planı 2020-21 sezonuna orta sahada Lemina- Mert Hakan ikilisi ile girmek. Lemina'nın bonservisini 16 milyon euro olarak belirleyen Southampton'la görüşmeler başlayacak ve 'zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama' formülü önerilecek.