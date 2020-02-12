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12.02.2020 - 09:11 | | Sabah

Galatasaray transfer haberleri | Seri'nin yerine Mert Hakan

Sezon sonunda Jean Michael Seri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Lemina’nın yanına Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı koyacak.

Jean Michael Seri'nin kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacak olan Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncunun yerine Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağlayacak.

Seri'den 3 yaş genç olan 1994 doğumlu Mert Hakan, Sivasspor'la sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda bonservisi elinde Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Lemina ile devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların A Planı 2020-21 sezonuna orta sahada Lemina- Mert Hakan ikilisi ile girmek. Lemina'nın bonservisini 16 milyon euro olarak belirleyen Southampton'la görüşmeler başlayacak ve 'zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama' formülü önerilecek. 

Galatasaray transfer haberleri | Serinin yerine Mert Hakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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