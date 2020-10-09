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09.10.2020 - 18:07 |

Galatasaray - Ümit Milli Takım: 0-0

Galatasaray, İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı yaptı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray - Ümit Milli Takım: 0-0
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Galatasaray ile Ümit Milli Takımı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Galatasaray karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Marcao Teixeira, Arda Turan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne ile başladı. İkinci yarının başında Mbaye Diagne’nin yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

Galatasaray’da milli takım kamplarındaki Emre Kılınç, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Radamel Falcao maçta yer almadı.

Galatasaray - Ümit Milli Takım: 0-0

Galatasaray - Ümit Milli Takım: 0-0

Ümit Milli Takım kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).

Galatasaray - Ümit Milli Takım: 0-0

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