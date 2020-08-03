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03.08.2020 - 23:50 |

Galatasaray ve Beşiktaş Mensah'ı istedi, Kasımpaşa bitiriyor!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kayserisporlu Bernard Mensah için Kasımpaşa'nın devreye girdi. Kasımpaşa yıldız isimle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Galatasaray ve Beşiktaş Mensah'ı istedi, Kasımpaşa bitiriyor!
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Kayserispor'un yıldızı Mensah ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, Lacivert-beyazlılar uzun süredir Süper Lig'in dev takımları Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bernard Mensah için devreye girdi.

Buna göre, Kasımpaşa yönetimi yapılan görüşmelerde ilerleme kat etti ve Ganalı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Bernard Mensah geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla başarılı bir grafik çizdi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 8 asistlik bir katkı verdi.

Beşiktaş vs Kayserispor maçının perde arkası

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