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07.02.2020 - 17:24 |

Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Fenerbahçe ise "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevkler şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 07.02.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 04.02.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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4- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "kapasite üstü ve usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu ISAAC COFIE'nin 06.02.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR -DEMİR GRUP SİVASSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

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