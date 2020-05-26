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26.05.2020 - 00:37 | | AA

Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı destek

25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla başlatılan sosyal medya kampanyasına Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray da destek verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı destek
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Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla başlatılan sosyal medya kampanyasında bir araya geldi. 

Avrupa Kulüpler Birliğinden (ECA) yapılan açıklamaya göre birlik üyesi 86 kulüp, kayıp çocukları aileleri ile buluşturmayı hedefleyen kampanyaya katıldı. 

Aralarında Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, Juventus ve Paris Saint-Germain'in de (PSG) yer aldığı kulüpler, sosyal medya hesaplarından dünya genelindeki kayıp çocukların bilgilerini paylaştı. 

Kampanyaya Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçeden anlamlı destek

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