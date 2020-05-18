Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Riley McGree savaşı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avustralya Ligi'nde forma giyen 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Riley McGree ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Club Brugge'da forma giydikten sonra 2019 yılında Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'a 950 bin uro karşılığında transfer olan genç futbolcuyu isteyenler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray dışında Rangers ve de Düsseldorf yer alıyor.

Avustralya Ligi'nde sergilediği başarılı performansla kulüp tarafından bonservisi 3 milyon euro'ya yükseltilen Riley McGree'nin kariyer hedefleri arasında Avrupa'da oynamak yer alıyor.

Riley McGree kimdir?

Riley McGree 21 yaşında ve Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United forması giyiyor. 21 yaşındaki Riley McGree, orta sahada görev yapıyor. Riley McGree bu sezon oynadığı 21 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı. Riley McGree'nin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Finalindeki Unutulmaz Dönüşü