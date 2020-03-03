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03.03.2020 - 17:37 | | İSTANBUL (DHA)

Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Teenage Hadebe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Hes Kablo Kayserispor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 3 Mart 2020 tarihli disiplin sevkleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcusu Hadebe'nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray talimatlara aykırı hareketi; Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Hes Kablo Kayserispor ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen kulüpler arasında yer aldılar.

Taraftar sayısının az olmasıyla bilinen ve daha önce PFDK sevk ve kararlarında ismine pek rastlanmayan Medipol Başakşehir için bu sevk kararı sürpriz olarak nitelendirildi.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor'un antrenörlerinden Şakir Özkayımoğlu sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, bir diğer antrenör İbrahim Dağaşan ise talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDKya sevk edildi

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