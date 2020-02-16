Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen takımların başında gelen Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa’yı rahat bir şekilde 3-0’la geçerek şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Hafta içinde ise kupada Alanyaspor’u 2-0’ın rövanşında 3-1 mağlup eden Sarı Kırmızılılar elense de taraftarına ileriki haftalar için umut verdi. Fatih Terim ve öğrencileri 5 maçlık galibiyet serisini 6. maça taşıyarak hem Trabzonspor – Sivasspor maçından çıkan sonuçla zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor. Galatasaray’ın bir diğer hedefi de Kadıköy’de çıkacakları zorlu derbi öncesi haftayı mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe ile puan farkı 4’e yükseltmek. Sarı Kırmızılılarda iyileşen Falcao görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Saracchi’nin durumu ise belirsiz. Kupa maçında kırmızı kart gören Mariano ise cezalı durumda.

Deplasmanda Beşiktaş’ı 2-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor 3 haftadır da kaybediyor. Kemal Özdeş ile çıkış arayan konuk ekipte Fofana haricinde eksik bulunmuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray ligde 5 maçtır kazanıyor.

Galatasaray’ın ligdeki son 7 maçı 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Yeni Malatyaspor ligdeki son 5 maçında 4 mağlubiyet gördü.

Galatasaray ligdeki son 5 maçının 4’ünde minimum 3 gol attı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan ve maç esnasında Misli.com’da Canlı Bahis yapılabilecek karşılaşma öncesinde bu maça kuponunda yer veren Misli.com üyelerinin %59’u Galatasaray galibiyetini tercihlemişler.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Son 5 lig maçında firesi olmayan Galatasaray, TT Stadı'nda bu sezon oynadığı hiçbir lig maçının ilk yarısında kalesinde gol görmedi! Hatta istatistiği bir tık daha ileriye götüreyim, 64. dakikadan önce iç sahada gol yemediler... Yeni Malatyaspor ise Kemal Özdeş göreve geldikten sonra çıktığı 2 maçta da puan alamadı. Alanyaspor deplasmanındaki yenilgi kabul edilebilir ama Ankaragücü'ne Malatya'da kaybetmek hiç hoş olmadı... Galatasaray ilk yarıdan işi bitirir ve derbi öncesi moral depolar.