Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
14.02.2020 - 14:27 | | AA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon egzersizleri ve sahadaki yenilenme koşusunun ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Eljif Elmas ilk golünü attı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye Basketbol Federasyonu ile BM iş birliği protokolü imzalayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu ile BM iş birliği protokolü imzalayacak

Boston Celtics, Kevin Garnett'in formasını emekli edecek

Boston Celtics, Kevin Garnett'in formasını emekli edecek

Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor

Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor

15 Temmuz şehidinin kemiklerini sızlatan skandal

15 Temmuz şehidinin kemiklerini sızlatan skandal

Sıradaki Haber