Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu
21.08.2020 - 11:53 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçirdiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamada, futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takiplerinin yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın dünyanın en çok etkileşim alan kulüpleri arasında yer aldığının savunulduğu açıklamada uygulama sayesinde bu potansiyeli gelire dönüştürmenin yanı sıra kulübün taraftarlarını daha yakından tanımasına vesile olacağı ifade edildi.

Galatasaray taraftarının uygulamayı cep telefonlarına indirerek kulüplerine ekonomik destek olacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulamaya üye olan Galatasaray taraftarları, üyelere özel içerik sayesinde takımlarına her zamankinden daha yakın olacak. Her taraftarın hayal ettiği özel deneyimleri yaşama imkanı, sürpriz fırsatlar ve hediyeler de üyeleri bekleyen ayrıcalıklar arasında. Uygulama içinde kullanıcı dostu arayüzü ile yer alan GSSTORE da, üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Böylelikle Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait en özel anların bir parçası olacaklar."

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

 

Beşiktaş'ın yıldızı İrem Eren'den kulakların pasını silen performans!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu
    Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu
  2. Bayern Münih Devler Ligi'nde 6. kupanın peşinde
    Bayern Münih Devler Ligi'nde 6. kupanın peşinde
  3. Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışma yaptı
    Sinan Gümüş ve Novak bireysel çalışma yaptı
  4. Kartal: Muriqi, Rize'de olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı
    Kartal: Muriqi, Rize'de olsaydı 18 milyon euroya transfer olamazdı
  5. NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı
    NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu kanunları...

Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu kanunları...

Efecan Karaca: En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak

Efecan Karaca: En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak

Fenerbahçe, Nurizade Ziya Songülen'i andı

Fenerbahçe, Nurizade Ziya Songülen'i andı

Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer haberleri | Trabzonspor, Flavio transferinde mutlu sona ulaştı

Sıradaki Haber