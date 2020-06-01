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01.06.2020 - 09:23 | | Takvim

Galatasaray yerli operasyonu! Listedeki isimler...

Yeni sezonda iyi bir yerli rotasyonu isteyen tecrübeli hoca 3 milli yıldızı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Enes Ünal, Umut Meraş ve Nuri Şahin'le ilgili çalışmalara start verdi. Fatih Terim 3 yıldızla bizzat görüşerek transfer için devreye girdi.

Galatasaray yerli operasyonu! Listedeki isimler...
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Yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaşan Sarı-Kırmızılılar şimdi de 3 milli yıldız için harekete geçti. Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın ismini yönetime verdi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı. 

Galatasaray yerli operasyonu Listedeki isimler...

HEDEF İKİ YILDIZI KİRALAMAK

Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.

Galatasaray yerli operasyonu Listedeki isimler...

TRANSFER SAVAŞI ÇIKABİLİR!

Fatih Terim de transferde bizzat devreye girerek 3 futbolcu ile görüşme yaptığı öğrenildi. Umut Meraş'ın ismi Beşiktaş, Enes Ünal'in ismi F.Bahçe ile de anılıyor.

Galatasaray yerli operasyonu Listedeki isimler...

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