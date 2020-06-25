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25.06.2020 - 17:08 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaşziyaret etti.

Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaret
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

Ziyarette Aktaş'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Aktaşa ziyaret

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