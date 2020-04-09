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09.04.2020 - 23:45 |

Galatasaray yöneticisi açıkladı! Hepsi Türk olacak...

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak. Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke açıkladı!

Galatasaray yöneticisi açıkladı! Hepsi Türk olacak...

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak. 

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

Galatasaray yöneticisi açıkladı Hepsi Türk olacak...

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