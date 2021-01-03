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03.01.2021 - 17:33 | | DHA

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi!

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik yaptığı açıklamada TFF yöneticisinden özür diledi.

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi!
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Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor arasında dün oynanan Süper Lig 16'ncı hafta karşılaşmasında gergin anlar yaşayan Galatasaray Kulübü'nün yöneticisi Mahmut Recevik'ten açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Recevik, "Tepkimi, şahsıma ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. TFF yöneticilerinin hiçbirini kesinlikle hedef almadım" ifadelerini kullandı.

Mahmut Recevik'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Dün akşam Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın ikinci yarısının hemen başlarında maçın heyecanı ve stresi ile gereksiz gergin anlar yaşadım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, buna sözel olanı da dahil tabii ki... Ancak insan maçın o anki heyecanı ile amacını aşan söz ve kelimeler sarf edebiliyor. Tepkimi, şahsıma ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Galatasaray'ın stadında çok yakından tanıdığım ve misafir ettiğimiz TFF yöneticilerinin hiçbirini kesinlikle hedef almadım. Zaten tabiatımda böyle bir şey yoktur ve asla olmaz, olamaz. İstemeyerek de olsa kırdığım TFF yöneticilerinden şahsım adına özür dilerim."

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, TFF yöneticisinden özür diledi

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