Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk müjde
09.05.2020 - 10:42 |

Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk müjde

Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'ten anlaşma gereği 4 milyon Euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stope ri Maicon'un Al Nassr'a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk müjde
ABONE OL

Bir yandan Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alan bir yandan da corona virüsünün yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'a piyango…

Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro (54.46 milyon TL) kasasına koymak üzere…

Takvim'in haberine göre, salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

45 MİLYON EURO'YA GİDECEK

Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…

BONSERVİSİNİ DE İSTİYORLAR

Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da futbol hayatını sürdürecek... Al Nassr, Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaraya 7 milyon Euroluk müjde

"İmparator" Fatih Terim

    Felipe Melo'dan yüksek tempolu antrenman...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hasan Çetinkaya: "Başarıları tesadüf değil"

    Hasan Çetinkaya: "Başarıları tesadüf değil"

    Loca ve kombine sahiplerine para iadesi olacak mı?

    Loca ve kombine sahiplerine para iadesi olacak mı?

    Güney Kore’de lig yeniden başladı!

    Güney Kore’de lig yeniden başladı!

    Fenerbahçe'de yeni görev dağılımı!

    Fenerbahçe'de yeni görev dağılımı!

    Sıradaki Haber