Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a ceza gelecek mi?
28.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'a ceza gelecek mi?

Derbinin 7. dakikasında sahaya gelen paraşütlü meşale, seyircisiz bir maçta Galatasaray’a ceza gelip gelmeyeceği tartışmasını başlattı. Talimatın 6. maddesi gereği ev sahibi, stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu için PFDK’ya sevk edilecek.

Galatasaray'a ceza gelecek mi?
ABONE OL

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında stat dışından atılan paraşütlü bir meşale, Türk Telekom Stadı’nın zeminine düştü. Hakem meşale sahadan alıncaya kadar oyunu durdurdu.

Bu durum, “Galatasaray ceza alacak mı?” sorusunu akıllara getirdi. Fenerbahçe, BATE Borisov ile oynadığı seyircisiz UEFA Avrupa Ligi maçında da benzer bir durum yaşanmış, o dönemde UEFA ceza vermişti. Zamanın Disiplin Kurulu Başkanı, meşaleyi atan Fenerbahçelilerin sosyal medya görüntüleri üzerine bu cezayı verdiklerini dile getirmişti.

Disiplin Talimatı’nın 6. maddesinde, “Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür” maddesi gereği sarı-kırmızılılar bu durumdan sorumlu tutulacak. Temsilci raporlarını göz önüne alacak olan disiplin müfettişleri, Galatasaray’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edecek.

Galatasaraya ceza gelecek mi

Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'a ceza gelecek mi?
    Galatasaray'a ceza gelecek mi?
  2. Ozan Kabak’ın başı dertte
    Ozan Kabak’ın başı dertte
  3. Yıldız kürsüsü Serkan Asan’ın
    Yıldız kürsüsü Serkan Asan’ın
  4. Fernando Muslera'nın acı günü
    Fernando Muslera'nın acı günü
  5. PSG, Mauro Icardi ile kazandı
    PSG, Mauro Icardi ile kazandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda

Andy Murray'den Fransa Açık'a erken veda

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! N'Koudou, QPR'ye...

Transfer haberleri | Beşiktaş'ta ayrılık! N'Koudou, QPR'ye...

Pınar Karşıyaka: 92 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 55

Pınar Karşıyaka: 92 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 55

İtalya'da Türk futbolcuların zafer gecesi!

İtalya'da Türk futbolcuların zafer gecesi!

Sıradaki Haber