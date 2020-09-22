Galatasaray'a dünya yıldızı transfer! Joao Mario...

Galatasaray, orta saha transferi için arayışlarını sürdürüyor. İtalya'dan Sami Khedira'yı gündemine alan Galatasaray, bu kez Inter'in orta saha oyuncusu Joao Mario için devreye girdi. Record'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Joao Mario için Inter'in kapısını çalan kulüplerden biri konumunda. Daha önce de Nainggolan için İtalyan kulübüyle temasa geçtiği belirtilen Galatasaray, bu kez Joao Mario'nun transferini bitirmek için devrede...

Daha önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelen Portekizli yıldız, geride bıraktığımız sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Galatasaray'ın yaı sıra Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Betis'in de ilgilendiği aktarıldı.

Inter, 2016'da 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek oyuncuyu bonservisi ile takımdan göndermek istediği aktarılmakta. Inter'in Joao Mario'nun bonservisi için 13 milyon Euro talep edeceği belirtilmekte.

27 yaşındaki Angola asıllı Portekizli orta saha, ülkesinin a milli takımı ile de 46 maçta görev yaptı.