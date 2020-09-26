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26.09.2020 - 11:03 | | Fanatik

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi

Galatasaray'da iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Marcelo Saracchi'nin Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali belirdi.

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Başakşehir maçında sakatlanan ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Saracchi'nin derbiye yetişme ihtimali belirdi. Kulüp doktorları genç oyuncu için seferberlik ilan etmiş durumda. Fatih hoca, Uruguaylı futbolcunun durumuna bugünkü kamp öncesi son kez bakacak. Ancak kararın maç günü verilmesi de ihtimaller arasında.

Bir formaya iki aday var

Saracchi'nin Fenerbahçe maçına yetişmemesi halinde, sol bekte iki seçenek var. Hajduk Split karşısında iyi bir performans sergileyen Emre Taşdemir ile Martin Linnes forma için rekabete girmiş durumda. Terim, tecrübesi nedeniyle Linnes'i 1 adım önde görse de Emre ile sürpriz de yapabilir.

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Galatasaraya Fenerbahçe derbisi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi

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