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24.04.2020 - 22:58 |

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi!

Suudi kulübü Al-İttihad, Fenerbahçe'ye kiralık gönderdiği Garry Rodrigues konusunda zorluk yaşıyor. Galatasaray'a kalan 500 bin dolarlık borcu ödemeyince FIFA'lık olma ihtimali ile karşı karşıya kaldı. Al-İttihad kulübü, sarı-kırmızılılarla görüşme yaptı.

Al-İttihad'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Garry Rodrigues ile ilgili gelişme yaşandı. Suudi kulübü transfer taksitlerini ödemede büyük zorluk yaşıyor.

Ajansspor'un haberine göre son olarak 2.5 milyon dolarlık ödeme yapan Al-İttihad, kalan 500 bin doları ödeyemeyince FIFA’lık olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Suudi basınında yer alan habere göre Galatasaray’la yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Ödeme bir süreliğine ertelendi.

Son olarak Manuel da Costa ödemelerin zamanında yapılmadığını gerekçe göstererek FIFA’ya gitmiş, FIFA, Al-İttihad’ın 3 milyon euro ödemesine hükmetmişti.

Galatasaraya Garry Rodrigues müjdesi

Galatasaraya Garry Rodrigues müjdesi

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