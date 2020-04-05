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05.04.2020 - 07:00 |

Galatasaray'a Manchester City modeli

Galatasaray, Manchester City ve Chelsea başta olmak üzere Avrupalı birçok dev kulüp gibi çok sayıda yetenekli genç oyuncuyu renklerine bağlayıp, değerlerini artırmaları için kiraya gönderecek

Galatasaray'a Manchester City modeli

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, Avrupa’da dev kulüplerin uyguladığı transfer politikasına geçiyor. Sarı-kırmızılılar tıpkı Manchester City, Chelsea, Porto ve Benfica gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Cim-Bom oyuncu havuzunu genişletip, TFF’ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek. Avrupa’nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Galatasaray bu isimlerin hem gelişimi hem de değerlenmesini için zemin hazırlayacak. Böylece düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyunculardan Galatasaray para kazanacak.

Sekidika örneği
Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin bu stratejiyi uygulayacak olan Galatasaray aslında devre arasında Eskişehirspor’dan transfer ettiği Jesse Sekidika’yı kiraya yollayacaktı. Ancak istenen transferler olmayınca Sekidika elde tutulmuştu.

Yine yaz döneminde transfer edilen ve kiraya verilen Valentine Ozornvafor da bu düşünce çerçevesinde kadroya dahil edilmişti. Sarı-kırmızılılar hayata geçirdiği yeni transfer stratejisiyle beraber sürpriz hamlelerde de bulunacak fakat bu isimleri düzenli forma giyebilecekleri kulüplere hemen kiraya verecek.

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