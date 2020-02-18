Galatasaray'a Marcelo Saracchi müjdesi

Konya’da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa’da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi’nin durumu da her geçen gün iyiye gidiyor. Uruguaylı sol bek, sağlık heyetiyle yaptığı son görüşmede, Fenerbahçe karşısında oynayabileceği yönünde geri dönüş aldı.

Fanatik'in haberine göre, genç oyuncunun bu haftanın tamamında takımla birlikte çalışması ve Kadıköy’deki mücadeleye ilk 11’de çıkması bekleniyor. Ömer Bayram’ın sol bek pozisyonunda bekleneni verememesi nedeniyle, Fatih Terim Saracchi’yi mutlaka Fenerbahçe karşısında kullanmak istiyor.