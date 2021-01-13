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13.01.2021 - 13:26 | | SABAH

Galatasaray'a Muslera müjdesi! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında sakatlanarak uzun bir süre sahadalarda uzak kalan Fernando Muslera dönüyor. İşte Muslera'nın giyeceği ilk Süper Lig maçı...

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Sarı kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geri dönüyor! Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi.

Muslera, Beşiktaş maçında oynayamayacak fakat Denizlispor maçında kalede olacak.

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan Fernando Muslera iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı. Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor. Galatasaray Muslera'nın yokluğuna rağmen 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Galatasaray'da Okan Koçuk, Beşiktaş deplasmanında kaleyi koruyacak isim olacak.

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Galatasaraya Muslera müjdesi Beşiktaş derbisinde...

 

 

 

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