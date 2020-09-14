Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...
14.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...

Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray’da ABD’li performans uzmanı Scott Piri’nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti

Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’ın Gaziantep maçındaki 3-1’lik galibiyeti ve müthiş görüntüsü herkesi mutlu etti. Özellikle transferlerin yapılmaması nedeniyle oluşan karamsar hava bir anda dağıldı. Ligin ilk haftası için beklentilerin üzerindeki futbolda takımın fiziksel olarak iyi durumda olması ve oynanan tempolu oyun çok beğenildi.

Hazırlık dönemini Florya Metin Oktay Tesisleri’nde geçiren sarı-kırmızılılarda 7 yıl sonra geri dönen ABD’li performans uzmanı Scott Piri’nin etkisi kısa sürede hissedilmeye başlandı.
2011-2014 yılları arasında Galatasaray’da çalışan Piri’nin gelmesiyle beraber takımın fiziksel olarak ligin başında bu seviyede olması dikkat çekti. Bu noktada özellikle ön tarafta yer alan isimlerin durumu merak ediliyordu. Feghouli, Arda Turan, Falcao gibi tecrübeli ve aynı zamanda ağır olmakla eleştirilen isimlerin tempolu oyunu yüzleri güldürdü.

Emre Kılınç’ın çabukluğu ön taraftaki tempolu oyunda etkili olurken, Belhanda ve Taylan enerjileri ile dikkat çekti. Galatasaray’ın bu hızlı ve tempolu oyununda her iki bekinin etkisi de kendini gösterdi. Yeni transferler Omar Elabdellaoui ile Saracchi’nin çalışkanlığı takımın diri gözükmesinde etkili oldu. Takımdaki bireysel performansların iyi seviyede olmasında başrolün Scott Piri’de olduğuna vurgu yapılıyor.

Galatasaraya Scott Piri dokunuşu Arda Turan, Falcao...

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri

    Tisserand, İstanbul'a geldi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!
      Şampiyon Başakşehir sezonu açıyor!
    2. Mourinho’dan Sörloth çıkışı
      Mourinho’dan Sörloth çıkışı
    3. Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...
      Galatasaray'a Scott Piri dokunuşu! Arda Turan, Falcao...
    4. Ersun Yanal: "Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”
      Ersun Yanal: "Muriç daha erken bir çıkış yapabilirdi”
    5. Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı ziyaret
      Bakan Kasapoğlu’ndan anlamlı ziyaret



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Patricia Tig'den muhteşem geri dönüş!

    Patricia Tig'den muhteşem geri dönüş!

    Ahmet Nur Çebi: "Haftanın hakem mağduru Beşiktaş"

    Ahmet Nur Çebi: "Haftanın hakem mağduru Beşiktaş"

    NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı

    NBA'de Denver Nuggets, seriyi son maça taşıdı

    Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

    Tamer Tuna: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

    Sıradaki Haber