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16.06.2020 - 09:54 | | Takvim

Galatasaray'da 17'lik Emin Bayram göreve

Galatasaray'da sakatlıkların üstü üste gelmesiyle Fatih Terim stoperde genç bir yeteneğe görev verme kararı aldı.

Galatasaray'da 17'lik Emin Bayram göreve
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Sakatlığı bulunan Marcao'nun ardından Donk'un da cezalı duruma düşmesi Galatasaray savunmasına ağır darbe vurdu.

Bu gelişme sonrası teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep maçında elinde Ahmet Çalık'ın yanında stoperde 17 yaşındaki Emin Bayram'ı oynatma kararı aldı.

Ozan Kabak: 'Emin Bayram'ın oynamasını çok istiyorum'

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar nedeniyle forma şansı doğan Emin Bayram'a geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ozan Kabak tam destek verdi;

"Bizim alt yapıdan gelen 2000 jenerasyonu vardı. Bu jenerasyonda sayamayacağım kadar yetenekli arkadaşımız var. Hepsi çok yetenekli ve onları çok iyi tanıyan biri olarak diyebilirim ki, fırsat bulduklarında değerlendirecek potansiyele sahipler. Bu fırsatı bulmaları için de çok çalışmaları gerekiyor. Emin ile küçüklükten beri tanışıyoruz. Oynamasını çok istiyordum.

Oynadığında aradım, tebrik ettim. Elimden geldiğince deneyimlerimi ona anlatmaya çalıştım. Fatih hoca ona formayı verdiği an, o güveni boşa çıkarmayacağını biliyorum. Kendisi çok efendi bir çocuk. Şu an 17 yaşında. Gelişimi nasıl devam edecek, ne kadar süre alacak bunlar önemli… Fatih hoca hazır gördüğü an oynatacaktır, çünkü Fatih Hoca gençleri cesaretle sahaya süren bir isimdir.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

Emin Bayram, 2 Nisan 2003 İstanbul doğumludur. 2018 yılında, henüz 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına dahil olan Emin Bayram, 2019 yılında ise U17'ye geçiş yapmıştır. Emin Bayram, Tuzlaspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında Galatasaray'ın ilk 11'inde yer almıştır.

Emin Bayram ile ayrıca 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

Galatasarayda 17lik Emin Bayram göreve

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