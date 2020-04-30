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30.04.2020 - 11:21 |

Galatasaray'da 2. adam Levent Şahin

Teknik direktör Fatih Terim, teknik ekipte yeniliğe gitmeye hazırlanırken, gelecek sezon için Levent Şahin'i 2. adam konumuna getirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da 2. adam Levent Şahin

Corona virüs nedeniyle liglere verilen arayı gelecek sezon planlamasına ayıran Galatasaray’da büyük değişiklikler yolda… Transferde Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gibi isimlerin üzerinde duran sarı-kırmızılılarda teknik heyette de yenilikler bekleniyor.

“Gizli kahraman”
Süper Lig’in ikinci yarısında çıkışa geçen Cimbom, pasa dayalı ve göze hoş gelen futbolla ilk yarıdaki kötü oyunu adeta unutturdu. Bu başarının görünmez kahramanlarından birinin, Fatih Terim’in yardımcılarından Levent Şahin’in olduğu öğrenildi. Levent Hoca’nın katkısından memnun olan Terim, gelecek sezon için teknik ekibinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

“Terim’den Levent Şahin’e tebrik”
Asist Analiz'in haberine göre sarı kırmızılıların, ligin ikinci yarısında duran toplarda kıpırdanmasının sebebi olarak da Levent Şahin gösteriliyor. 46 yaşındaki antrenör, idmanlarda oyunculara duran top çalışması yaptırırken, Fenerbahçe derbisine takımı özel olarak hazırlamıştı. Ryan Donk’un kornerden attığı golle de çalışmalarının karşılığını alan Levent Şahin, maçın ardından Fatih Terim tarafından bizzat tebrik edildi.

“Johan Elmander ve Albert Riera isimleri gündemde”
Gelecek sezon Levent Şahin’i 2. adam konumuna getirmeyi düşünen Fatih Terim, çeşitli teklifler alan Ümit Davala ve Hasan Şaş'a da teknik direktörlük yapmaları konusunda izin verecek. Teknik ekibin başına geçecek olan 46 yaşındaki antrenörün altına da Galatasaray’da forma giymiş olan Johan Elmander ve Albert Riera isimlerinin getirilmesi gündemde…

Galatasarayda 2. adam Levent Şahin

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