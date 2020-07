Galatasaray’da Alberto Bartali ayrılık sonrası konuştu! ‘Kimse vazgeçilmez değil’

ONUR DİNÇER

Koronavirüs salgını sürecinde İtalya’da bulunan ve yurt dışı havayolunun çalışmaması nedeniyle Türkiye’ye dönemeyen Galatasaray’ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali, lig bitiminin ardından MİLLİYET’e konuştu.

-Pandemi sonrası Galatasaray’ın kötü performansının sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Fiziksel hazırlık sorunu mu yoksa başka bir şey mi?

- Türkiye’de her zaman, hatanın kimde olduğunu aramaya yönelme eğilimi var. Bana göre bu çok negatif bir şey. İşler çok yolunda ya da az yolunda gidebilir. Sonuçlar, öngörülmesi kolay olmayan bir dizi sebebin neticesidir. Bazıları kontrolümüzde, bazılarıysa değildir. Ben her zaman olaylardaki sorumluluğumu üstlenmeye gayret ederim. Ancak itiraf etmem gerekir ki, Muslera’nın başına gelen bir sakatlıkta çok fazla tesadüfilik var.

Benden sonra işler nasıl yürüdü bilmiyorum ama Florya’da çalışan profesyonelleri tanıyorum. Önceden benim yaptığım işi yerine getirmek için çok donanımlı ve uzman kişiler. Her şeyi en küçük ayrıntısına kadar planladıklarından eminim. Ama maalesef takımın performansını olumsuz etkileyen bir ya da birden çok olay devreye girmiş olmalı.



Karantina süreci boyunca İtalya’dan ayrılmanız nasıl imkansız hale geldi? Takım yokluğunuzda ne yaptı? Oyunculara uzaktan destek olmaya devam ettiniz mi?

- Geri dönmek mümkün değildi. Türkiye ile İtalya arası hava yolları uzun süreliğine kapatıldı. Bugün bile hava yollarının durumu çok karışık. Bence Galatasaray gibi bir takımda herkes faydalı olur. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. İtalya’dan takıma hiç bir şekilde yardımcı olamadım. Ama eminim ki antrenmanı programlama sorumluluğunu alan kişi de en iyisini yapmıştır.







-Birçok kişi, Galatasaray’da son haftalarda yaşanan düşüşte sizin olmamanızın da etkisi olmuş olabileceğini düşünüyor. Bu görüşe katılır mısınız?

- Hayır katılmıyorum. Galatasaray yüksek profilli bir çalışan grubuna sahip. Bunlar iş için nitelikli ve hazır insanlar.

‘Florya yenilenebilir’

İtalya ve Rusya’da birçok kulüpte çalıştınız. Galatasaray’ı bunlarla karşılaştırdığınızda, sarı-kırmızılı kulüp hangi açılardan iyi, hangi yönlerin gelişmesi gerekiyor?

- Galatasaray, Fatih Terim gibi bir efsane tarafından yönetilen, önemli bir tarihi olan büyük bir kulüp. Müthiş taraftarımızla dolu Türk Telekom Stadı beni hep heyecanlandırmış, her maçta tüylerimi diken diken etmiştir. Tek istisna, Florya’nın yapılarında belirlenebilir. Modern futbolun gereklerine göre yenilenebilir.

