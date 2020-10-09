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09.10.2020 - 14:03 | | İSTANBUL / DHA

Galatasaray'da Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 115'inci yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile kulüp yetkilileri katıldı.

Galatasaray'da Ali Sami Yen, kabri başında anıldı
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Burada kısa bir açıklama yapan Cengiz, Ali Sami Yen'in dünyada örneği olmayan bir kulübün ilk temelini attığını belirterek, "Bu temeli bir lisede dersin sırasında veya başlamadan atıyor. Bu müthiş bir şey. Böyle bir örnek başka bir spor kulübünün tarihinde yok. Lisede bir araya geleceksiniz ve Ali Sami Yen Başkan'ımın önderliğinde bir takım kuracaksınız. Ana hedefi yabancıları yenmek. Ne mutlu bize ki böyle bir tarihimiz ve kurucu başkanımız var. Hepsini rahmetle anıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Başkan'ımızın ruhunun şad olmasını diliyorum" dedi.

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından Ali Sami Yen'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Ayrıca Mustafa Cengiz, Feriköy Mezarlığı'nda Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti. Seba'nın çok değerli bir spor adamı olduğunu ifade eden Cengiz, "Çok doğru bir insandı. Rakibe saygı duyan biriydi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisine rahmet diliyorum. Saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

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Galatasarayda Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

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