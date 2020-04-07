Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da alışveriş yasağı!
07.04.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da alışveriş yasağı!

Galatasaray, koronavirüs tedbirleri kapsamında riski en aza indirmek için futbolculara kesinlikle alışverişe çıkmamaları talimatını verdi.

Galatasaray'da alışveriş yasağı!

Galatasaray’da futbolculara kesinlikle alışverişe çıkmamaları talimatı verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında riski en aza indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, oyunculara market alışverişi için dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Söz konusu alışveriş için gerekirse kulüpten yardımcı olunabileceği bilgisi aktarıldı. Futbolcuların alışverişlerini yapan kişilerle temaslarında da dikkatli olmaları ve kesinlikle maske kullanmaları belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan yerli operasyonu! 5 oyuncu birden...

Galatasarayda alışveriş yasağı

Shabani Nonda'nın Lyon'a Attığı Harika Gol

Falcao'dan 45 saniyede 106 mekik
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diaby defteri kapanıyor

Diaby defteri kapanıyor

Mariano’ya üç talip var

Mariano’ya üç talip var

Fenerbahçe'de son büyük değişim! Yeni sportif direktör...

Fenerbahçe'de son büyük değişim! Yeni sportif direktör...

MHK Başkanı Zekeriya Alp: "İki hakemimiz pozitif"

MHK Başkanı Zekeriya Alp: "İki hakemimiz pozitif"

Sıradaki Haber