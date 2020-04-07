Galatasaray'da alışveriş yasağı!

Galatasaray’da futbolculara kesinlikle alışverişe çıkmamaları talimatı verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında riski en aza indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, oyunculara market alışverişi için dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Söz konusu alışveriş için gerekirse kulüpten yardımcı olunabileceği bilgisi aktarıldı. Futbolcuların alışverişlerini yapan kişilerle temaslarında da dikkatli olmaları ve kesinlikle maske kullanmaları belirtildi.

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