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14.02.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da alkışlar Adem Büyük’e

Galatasaray’da Falcao ve Andone’nin sakatlığında şans verilen Adem Büyük eline geçen fırsatı iyi kullanıyor.

Galatasaray'da alkışlar Adem Büyük’e

Galatasaray’da Falcao ve Andone’nin sakatlığında şans verilen Adem Büyük eline geçen fırsatı iyi kullanıyor. Lig, Avrupa ve kupada 26 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların 11’inde 11’de maça başladı. Adem Büyük 9 gol atarak sarı-kırmızılıların en golcü ismi durumuna geldi. Adem ligde 5, Şampiyonlar Ligi’nde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 gol attı. Sarı-kırmızılı takımda Adem’den sonra 6 golle Falcao en golcü ikinci futbolcu durumunda.

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