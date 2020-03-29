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29.03.2020 - 19:58 |

Galatasaray'da ayrılık kararı! Florin Andone...

Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da ağır sakatlık sonrası forma tutmaya çalışan Florin Andone için karar verildi. Rumen golcü ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da ayrılık kararı! Florin Andone...

Brighton'dan sezon başında Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray kararını verdi.

Sezonun ilk bölümünde ağır bir sakatlık yaşayan Rumen golcü, kalan bölümde form tutarak takıma katkı sağlama peşindeydi. Fakat liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi.

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği vurgulandı.

Diagne'ye geri dönüş yolu
Andone'in ayrılığı sonrası ise Mbaye Diagne'ye yeşil ışık yandı.  Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne, yabancı kontenjanında yer açılmasıyla Galatasaray'a yeniden dönecek.

Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.

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