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19.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Babel-Belhanda kaygısı

Neftçi Bakü deplasmanında iki futbolcu performansıyla sınıfta kaldı. Her iki oyuncuyu zaten gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Neftçi karşılaşmasındaki kötü oyun ile hayal kırıklığı yaşadılar.

Galatasaray'da Babel-Belhanda kaygısı
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Sınıfta kaldılar

Galatasaray, Netfçi Bakü deplasmanında rahat kazanarak turu geçerken, genel olarak takımın performansı beğenilse de bazı isimler sınıfta kaldı. Bunların başında da Babel ile Belhanda geliyor. Her iki futbolcuyu zaten gözden çıkaran sarı-kırmızılılar Neftçi Bakü karşılaşmasındaki kötü oyun ile hayal kırıklığı yaşadılar.

Tavırları kızdırdı

Oyuncuların transferinin söz konusu olduğu bir dönemde sergilenen oyunun piyasalarını olumsuz etkileyebileceği kaygısını taşıyan sarı-kırmızılılar bu nedenle endişeliler. Özellikle Belhanda’nın Gaziantep maçındaki güzel oyunundan sonra Netfçi karşısında kötü oynaması tepki topladı. Babel’in rahat ve umursamaz tavırları da Terim’i kızdırdı.

Galatasarayda Babel-Belhanda kaygısı

 

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