Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor
28.01.2021 - 07:00 |

Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor

Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın verdiği 500 bin lira dışında, işadamı Galip Öztürk 1 milyon, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verirken, camianın ileri gelenleri ve taraftarlar yapılan kampanyaya ilgi göstermedi.

Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor
ABONE OL

Galatasaray’da başlatılan “Aslan Gibi Sponsor” kampanyası sönük kaldı. Taraftar grubunun sosyal medyada başlattığı ve ertesi gün Başkan Mustafa Cengiz tarafından kamuoyuna duyurulan kampanyada istenen rakamlara ulaşılamadı.

Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın verdiği 500 bin lira dışında, işadamı Galip Öztürk 1 milyon, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verirken, camianın ileri gelenleri ve taraftarlar yapılan kampanyaya ilgi göstermedi.

Kulüp bir taraftan taraftar ve derneklerden bağış beklerken diğer taraftan ise üyelerinden aidatlarını erken ödemesini istedi. Şubat ayının sonuna kadar vakit bulunmasına karşın üyelere gönderilen yazıdan 400 liralık aidatın bir an önce ödenmesi istedi. Maillerin yapılan kaydırma nedeniyle yanlış kişilere gittiği, birçok üyenin kişisel bilgisinin bu nedenle elden ele dolaştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Galatasaray İletişim Departmanı’nın dikkati çekildi.

Galatasarayda bağış kampanyası sönük geçiyor

Abdullah Avcı: "Kupayı Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına armağan ediyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da Fernando Muslera kararı
    Galatasaray'da Fernando Muslera kararı
  2. Bağış kampanyası sönük geçiyor
    Bağış kampanyası sönük geçiyor
  3. Mesut: 'Hep F.Bahçeli kalacağım'
    Mesut: 'Hep F.Bahçeli kalacağım'
  4. Beşiktaş golcüde fırsat kolluyor
    Beşiktaş golcüde fırsat kolluyor
  5. Barcelona iflas ediyor
    Barcelona iflas ediyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü

Çaykur Rizespor'a Norveçli golcü

Manchester United'a şok! Son sıradaki Sheffield'a yenildiler

Manchester United'a şok! Son sıradaki Sheffield'a yenildiler

Okan Buruk'tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Okan Buruk'tan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta-Grupa Azoty Zaksa: 0-3

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet