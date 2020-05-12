Galatasaray’da Bartali ülkesinde

Lige verilen aranın ardından yeniden başlaması düşünülen 12 Haziran tarihine kadar takımı toparlamak isteyen Galatasaray’da İtalyan kondisyonerin bulunmaması garip karşılandı. Takım için büyük önem taşıyan kondisyon konusunu çözecek isim olan Alberto Bartali’nin ülkesinde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Bartali’nin yerine takıma Yasin Küçük kondisyon yüklüyor.

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