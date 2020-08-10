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10.08.2020 - 09:32 | | Fanatik

Galatasaray'da Bartalli'nin yerine Luca Morellini

Sarı-kırmızılı kulüp, Bartalli'nin ayrılığının ardından Parma'nın kondisyoneri Morellini'yi takıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Bartalli'nin yerine Luca Morellini
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Alberto Bartalli’nin ayrılığının ardından Galatasaray, performans ekibini güçlendirmek için çalışmalara başladı. Görüşülen isimlerden biri Parma kulübünün kondisyoneri Luca Morellini...

Galatasarayda Bartallinin yerine Luca Morellini

Parma geride bıraktığımız sezon Inter’den sonra Serie A’nın en çok koşan takımı olmuştu.

İtalya’da yakın ilişkeleri olan Fatih Terim’in tercihi, yine buradan bir kondisyoneri takıma kazandırmak.

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