Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz 'seçim' dedi!

Koronavirüs salgını nedeniyle genel kurulu toplayamadıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Ortalama 4-5 bin kişi geliyor. Bu sorumluluğu alamam” diye konuştu. Cengiz buna karşın, maske-mesafe kuralına uyarak maçların seyircili oynanabileceğini dile getirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali genel kurulun ardından seçime gitmek istediklerini söyledi.

Ali Sami Yen’in Feriköy’deki kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından konuşan Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir mali genel kurulu toparlayamadıklarını ifade etti.

Galatasaray Başkanı, “Bununla ilgili çok temasta bulunduk. Mali genel kurulun yapılmasını istiyoruz. Bütçe onayı için yapmak zorundayız fakat yapamıyoruz. Ortalama 4-5 bin kişi gelir. İkişer metre mesafe koy. Bulun yer yapayım. Devletle yazışıyoruz. Bu sorumluluğu alamam ben. Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan” diye konuştu.

Süper Lig’in seyircili oynanma ihtimaliyle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz şöyle devam etti:

“Türkiye bir sıkıntıda. İnsanlar sabah uyanıyor, ‘bu rüya mı yoksa Walking Dead’i mi izliyoruz?’ diyor. İnsanın ödü kopuyor. Siz tamamen kapanırsanız ekonomi ölür. Localar ve beraberinde tribünleri de açalım. Risk her yerde var. Bu, dünyaya da bir gösteri. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün örnek gösterdiği bir ülke. Futbolda da örnek olmalıyız. Maske takarak ve mesafeye uyarak bu haftadan itibaren maçları seyircili yapmalıyız.”



Fener de destekler

Cengiz, maçların seyircili oynanması konusunda Fenerbahçe taraftarlarının da kendilerini destekleyeceğine inandığını ifade ederek, esprili bir şekilde, “Fenerbahçe maçı geçti ne de olsa! Ali Bey’e de (Ali Koç) dedim. O da çok gülüyor. Ancak ikinci maç seyircisiz olsun. O anda pik yapabilir” diye konuştu.

‘Bu bir realite’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “En büyük camia biziz! Bunu rakipleri ezmek için söylemiyorum, bu bir realite!” dedi. Cengiz, “Biz Türk sporunun lokomotifiyiz. Diğer iki rakibimizi ve Trabzonspor’u da sayabiliriz. Batı’da böyle bir şey yok ama bizim ülkemizde bu güzellik var” ifadesini kullandı.

Aile içi tartışma

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay arasında yaşandığı belirtilen tartışmalara değinen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Aile içinde belli bir tartışma olabilir” yorumunu yaptı.

İki yönetici için müthiş bir saldırı olduğuna vurgu yapan Günay, “Bakıyorlar bana, ‘bu adamın bir ayağı çukurda, yakında ölecek, buna fazla çatmayalım’ diyorlar. Bu çok yanlış. Adamın gecesi yok gündüzü yok. Çıkıp bir de harcama yapıyor. Bunu söylemek de çok ayıp. Bizim Galatasaray başkanlarının yüzde 80’i iflas etti. Niye böyle düşünüyorlar? Ben hala çözemedim niye saldırdıklarını. Ben anlamıyorum ne yaptıklarını. Niye bu saldırı?” ifadesini kullandı.

Kendisinin de aksanlı konuştuğuna vurgu yapan Cengiz, “Bilerek bozmuyorum. İstesem diksiyon dersi de alırım. Abdurrahim’in aksanı biraz Rize’ye kayıyor. Yusuf’un bıyığına taktılar. Badem bıyık diyorlar. Bu ülkede efendi olursanız sizi yumuşak zannediyorlar” diye konuştu.

‘Kötü örnek örnek olmaz’

Transfer konusuna da değinen Mustafa Cengiz, geleceği düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

Cengiz, “Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durmalısınızdır. Ben 20 tane oyuncu alırdım, sonra da eyvallah der giderdim. İbra olmasak ne olur, millet olmuyor. Önce kendi kendinizi ibra etmelisiniz. Camianıza karşı alnınızın açık olması gerekiyor. Biz buna göre hareket ediyoruz. Veli yapıyor, sen de yap diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz. Bunu yaparsanız siz gelecek kuşakları mahvedersiniz” dedi.