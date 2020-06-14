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14.06.2020 - 22:45 |

Galatasaray'da bir şok daha! Donk olmayacak...

Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da çifte şok yaşıyor. Kaleci Muslera'nın sakatlığı sonrası Donk da sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da bir şok daha! Donk olmayacak...
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da çifte şok yaşanıyor. Muslera'nın sakatlığı sonrası Aslan Don

Galatasaray'da sarı kart gören Donk, Gaziantep maçında cezalı duruma düştü.

Eğer Marcao yetişemezse, Gaziantep maçında Galatasaray'da Muslera, Marcao ve Donk olmayacak.

Galatasaray'da Muslera sakatlandı
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