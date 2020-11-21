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21.11.2020 - 10:19 |

Galatasaray'da bu kez işlem tamam! Kenan Karaman geliyor...

Geçtiğimiz günlerde Milli oyuncunun kulübünden Galatasaray'dan geçmiş dönemde gelen teklifi reddettik açıklamasının ardından bu kez transfer tamam gibi görünüyor.

Galatasaray'da bu kez işlem tamam! Kenan Karaman geliyor...
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Sarı-Kırmızılı yönetim, milli futbolcuyla her konuda anlaşmaya varırken oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf ile de anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemine büyük bir hassasiyetle hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Kenan Karaman'la bir görüşme daha gerçekleşti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürüttüğü temaslar sonucunda, Milli forvetle mutabakat sağlandı. Kenan Karaman'ın, Galatasaray'a imza atmak üzere yönetime söz verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi, Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor. Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf cephesinde ise hâlâ bu satışa sıcak bakılmadığı ifade edildi.

Son gün, son saate kadar...

Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse, Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Buna karşın Galatasaray Yönetimi'nin, ara transfer dönemi sona erene kadar Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri sürdüreceği ve işi cüzi bir bedelle bitirebilmek adına baskı kuracağı belirtiliyor.

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Galatasarayda bu kez işlem tamam Kenan Karaman geliyor...

 

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