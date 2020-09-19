Galatasaray'da Diagne'nin dönüşü muhteşem oldu

Teklifler Terim’e takıldı

Teknik Direktör Fatih Terim’in zorlu ve yoğun takvimi düşünerek fiziksel yönden güçlü bir Diagne ile yola devam etme kararı ile takımda kalan Senegalli için son günlerde bazı teklifler geliyordu. Terim, fiziksel olarak Falcao’nun bütün bir sezonu kaldırmasının zor olacağını düşünerek bunu reddetti. Kasımpaşa’dan geldiği ilk döneminde şampiyonluk yolunda kritik goller atmasına rağmen Senegalli forvet hem takım içinde kabul görmüyor hem de sosyal medya paylaşımları ile antipatik hale geliyordu.

Falcao’ya iyi bir alternatif

Başta Arda Turan’ın desteği ile takımla arasındaki bağları sağlamlaştıran ve artık kolay pas alabilen Diagne, sosyal medya kullanımında da daha özenli hareket etti. Böylece takımdaki pozitif havanın oluşmasındaki faktörler arasına girdi. Formu ve konsantrasyonu ile Terim’i mutlu eden 28 yaşındaki forvet, uzun lig, Avrupa ve kupa maratonu öncesi Falcao’ya alternatif olacağını gösterdi. Diğer taraftan teknik kadronun Falcao ve Diagne’nin aynı anda sahada yer alacağı bir formülü çok uygun bulmadığı belirtildi.

Türkiye’de Falcao, Avrupa’da Diagne

Cim-Bom’un golcüleri sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezon takımda istenmeyen adam ilan edilen ve Club Brugge’a kiralanan Mbaye Diagne gereken dersleri çıkardığını şans aldığı hemen her maçta herkese gösterdi. Tecrübeli golcü hazırlık döneminde idmanlardan önce tesislere gelerek ekstra çalışırken bunun meyvelerini aldı. Falcao da bu sezonun farklı geçeceğinin sinyallerini verdi. Bir türlü performansı istenilen seviyeye gelemeyen Kolombiyalı golcü, Süper Lig’de sezonun ilk maçında iki kez ağları sarstı ve başarılı futbolcuyla alkış topladı.