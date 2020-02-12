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12.02.2020 - 14:05 | | İSTANBUL (İHA)

Galatasaray'da divan toplantısı başladı! Başkan Cengiz yok...

Galatasaray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz katılmadı.

Galatasaray'da divan toplantısı başladı! Başkan Cengiz yok...

Galatasaray Spor Kulübü Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz katılmazken, yönetim kurulu adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik yer aldı. Toplantı Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündemi okutmasıyla başladı. Divan toplantısına eski başkanlardan Dursun Özbek de katıldı.

    Galatasaray'ın şubat ayı divan toplantısı başladı
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