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15.10.2020 - 15:00 |

Galatasaray'da Emre Akbaba, Etebo ve Saracchi takımla çalıştı

Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Emre Akbaba, Etebo ve Saracchi takımla çalıştı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale taktik maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Taylan Antalyalı tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Milli futbolcu Emre Kılınç, özel program dahilinde adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Ali Yavuz Kol ile Emin Bayram ise idmanda yer aldı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasarayda Emre Akbaba, Etebo ve Saracchi takımla çalıştı

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