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24.11.2020 - 14:31 | | İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray'da Falcao'nun tedavisi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Falcao'nun tedavisi sürüyor
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ilk olarak hedefsiz, daha sonra da hedefli pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi. Sarı kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasarayda Falcaonun tedavisi sürüyor

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