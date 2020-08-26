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26.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Fatih Altaylı Disiplin’e!

Eski yönetici Fatih Altaylı’nın Başkan Mustafa Cengiz ile ilgili konuşması nedeniyle Galatasaray disiplin işlemi başlattı.

Galatasaray'da Fatih Altaylı Disiplin’e!
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Galatasaray, eski yönetici Fatih Altaylı’nın Başkan Mustafa Cengiz ile ilgili konuşması nedeniyle hem hukuki işlem başlattı hem de Disiplin Kurulu yolu gözüktü. Sarı-kırmızılıların dünkü açıklamasında, “Gazetecilik kisvesi adı altında Başkanımız Mustafa Cengiz’e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz. Ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Galatasarayda Fatih Altaylı Disiplin’e

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