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25.11.2020 - 08:47 |

Galatasaray'da Fatih Öztürk ile yollar ayrılıyor!

Muslera'nın sakatlığı, Okan'ın da rahatsızlığı nedeniyle kaleyi tekrar devralan Fatih Öztürk, Kayseri maçındaki performansıyla yine sınıfta kaldı.

Galatasaray'da Fatih Öztürk ile yollar ayrılıyor!
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Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file bekçisinin, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.

Fatih Öztürk bu sezon Galatasaray ile birlikte çıktığı 9 maçta kalesinde 8 gol gördü, 3 maçta da kalesini gole kapattı. Sezon başında tecrübeli kalesi Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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Galatasarayda Fatih Öztürk ile yollar ayrılıyor

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