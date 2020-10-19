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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao ve Diagne ile özel görüştü!
19.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao ve Diagne ile özel görüştü!

Galatasaray, Aytemiz Alanya maçını çok önemsiyor, güçlü rakibi karşısında acı bir sürprizle karşılaşmak istemiyor

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao ve Diagne ile özel görüştü!
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Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı

Galatasaray’da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında şifre, “geriye düşme” olacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ve Süper Lig’de ise Kasımpaşa maçlarında geriye düşüp maçı çeviremeyen sarı-kırmızılılarda Alanya maçında da benzer bir senaryonun yaşanmasından endişe ediliyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, antrenmanlarda bu konunun üzerinde dururken, Alanya karşısında ilk golü atmalarının önemini futbolcularına anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, Alanya’nın hızlı kontrataklarına karşı da Luyindama ve Marcao’nun açık alanda yakalanmamaları için Saracchi ile Omar’dan dikkatli olmalarını ve kademeye girmelerini istedi.

Terim, Belhanda ve Feghouli ile de özel bir konuşma yaptı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendilerini tartışmalardan soyutlamalarını söyleyerek, sahaya konsantre olmaları gerektiğini anlattı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Falcao ve Diagne ile yaptığı görüşmede de Göztepe’nin defansif zaafları üzerinde durarak pozisyon analizleri gerçekleştirdi.

Tecrübeli hoca futbolculardan galibiyet isteyerek, “Üzerimizdeki kara bulutları alacağımız bir galibiyetle dağıtırız. Size güveniyorum. Bu maçtaki 3 puan çok değerli” uyarısını yaptı.
Sarı-kırmızılılar, haftaya lider olarak giren ve henüz yenilgisi bulunmayan rakiplerine ilk mağlubiyeti tattırmayı amaçlıyor. Aksi bir durum, Cim-Bom açısından sıkıntı yaratacak.

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terim, Falcao ve Diagne ile özel görüştü

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