Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Diagne'ye uyarı! "İdman yapacak takım bile bulamayabilirsin"

NEVZAT DİNDAR

Çaykur Rize maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne’deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim’in son uyarısıyla kendine geldi.

Terim, Falcao’nun sakatlığı, Babel’in de covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla yaşanan krizi fırsata çevirdi. Deneyimli teknik adamın, Kayseri maçı öncesi Diagne ile özel bir toplantı yaptığı ve bu görüşmede 29 yaşındaki golcünün sert bir azar işittiği öğrenildi.



Terim’in Diagne’ye, “Artık kendine gel. Bu vurdumduymaz hallerinden uzaklaş. Bu haftalar senin son şansın. Ya şimdi çıkar oynar ve gerçek Diagne’yi herkese gösterirsin ya da antrenman yapacak takım bile bulamayabilirsin. Senin yeni bir sayfa açma zamanın geldi. Bu şansları iyi kullan” diye konuştuğu öğrenildi. Terim, takım içerisinde Diagne’nin yalnız kalmaması ve arkadaşları tarafından da destek görmesini istedi. Senegalli forvetin daha önce kriz haline gelen penaltılarda sorun olmadan topun başına gitmesi ve diğer oyuncuların Diagne’nin gollerinde sevincine ortak olması da dikkatlerden kaçmamıştı.



Gerek hocasından işittiği azar gerek de takımın kendisine verdiği destek ile beraber Kayseri maçında performansı ile dikkat çeken Diagne, Rize deplasmanında da patlama yapmıştı.