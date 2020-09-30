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30.09.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için rotasyonu sınırlı tutacak, inandıklarına şans tanıyacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Falcao kararı!
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Glasgow Rangers karşısında kaza yapmak istemeyen Fatih Terim, son maçtaki savunma dörtlüsünü değiştirmeyecek. Tecrübeli teknik adam hastalanması nedeniyle İskoçya’ya götürülmeyecek Arda’nın yanısıra Falcao ile de mücadeleye başlamayacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda yarın İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, gruplara kalma yolunda kaza yaşamak istemiyor. Terim bundan dolayı rotasyonu sınırlı tutacak, inandığı 11’i ile sahaya çıkacak.
Hem Galatasaray hem de Türk Futbolu’nun Avrupa’daki geleceği açısından önem taşıyan maçı kazanmak isteyen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısındaki savunma kurgusunu bozmayacak. Omar, Luyindama, Marcao ve Linnes’ten savunmada faydalanacak olan Terim, diğer iki Avrupa ön eleme maçlarında olduğu gibi Falcao’ya 11’de şans vermeyecek. Grip olan Arda da Glasgow’a götürülmeyecek. Böylece Diagne ve Babel’i 11’de sahaya sürecek olan tecrübeli çalıştırıcı, orta alanda yine Taylan’ın enerjisine güveniyor.
Terim, Belhanda ile Etebo arasında kararsız kalırken, Feghouli’ye ise yine sağ önde şans verecek. Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe maçında tutuk bir oyun sergileyen Emre Kılınç’dan vazgeçmeyip, onunla maça başlamayı düşünüyor.
UEFA Avrupa Ligi’ni önemseyen deneyimli hoca, maç ve uzun seyahat nedeniyle ağırlıklı rotasyona ligdeki Kasımpaşa maçında gidecek.

Galatasarayda Fatih Terimden flaş Falcao kararı

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