Galatasaray'da Fatih Terim'den kadro açıklaması!

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Kimse sakat gelmedi"

"Milli ara dolayısıyla bayağı bir oyuncumuz bizden ayrı kaldı. Çok az bir rakamla çalışıyorsunuz. Kolay değil. Orada da oynayanlar oluyor, oynamayanlar oluyor. En azından kimse sakat gelmedi. Bir tek Oumar sakat geldi. Ona da razıyız."

"Emre Akbaba bize katıldı, inşallah devam eder. Kadromuzda olması önemli. O da uzun zaman oldu. Elimizden geldiği kadar iyi çalışıyoruz. Bugün de böyle bir takımla sahadayız. İyi bir rakiple oynuyoruz. Onun için ümit ediyorum, iyi oynar ve kazanırız."

Didier Drogba'nın Chelsea Formasıyla En İyi Anları